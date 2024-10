POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Rumbach (ots) - Am 19.10.2024, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden durch zwei bisher unbekannte dunkelgekleidete Täter in der Zeit von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr mehrere Wohnhäuser in der Hauptstraße in Rumbach angegangen. Hierbei haben die Täter versucht über Fenster und Türen in die Häuser zu gelangen. Bei einem Anwesen ist es den Einbrechern gelungen über ein Kellerfenster in das Gebäude zu steigen und ...

