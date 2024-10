Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 41-jähriger Mofafahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Contwig (ots)

Am Samstag, den 19.10.2024 gegen 16:30 Uhr wurde ein 41-jähriger Mofafahrer bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Hauptstraße in Contwig angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer wurde daraufhin zur Blutentnahme auf die Polizeidienststelle gebracht. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pizw

