Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsserie durch zwei unbekannte Täter

Rumbach (ots)

Am 19.10.2024, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurden durch zwei bisher unbekannte dunkelgekleidete Täter in der Zeit von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr mehrere Wohnhäuser in der Hauptstraße in Rumbach angegangen. Hierbei haben die Täter versucht über Fenster und Türen in die Häuser zu gelangen. Bei einem Anwesen ist es den Einbrechern gelungen über ein Kellerfenster in das Gebäude zu steigen und einen Geldbeutel sowie ein Smartphone zu entwenden. Bei einem weiteren Haus ist es den Tätern zwar gelungen einzubrechen, jedoch haben sie nach bisherigem Stand der Ermittlungen nichts entwendet. Bei drei weiteren Wohnhäusern blieb es beim Versuch. Bei einem der Einbruchversuche konnten die Täter durch einen Anwohner ertappt werden, worauf sie in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen tätigten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dahn (Tel.: 06391-9160 oder pidahn@polizei.rlp.de) zu melden. |pidn

