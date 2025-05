Polizei Hagen

POL-HA: 1. Fortschreibung - Schwerer Raub in Vorhalle - Fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Montagnachmittag (26.05.2025) nahmen Polizeibeamte in Vorhalle fünf Tatverdächtige nach einem schweren Raub vorläufig fest (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6043393). Am gestrigen Dienstag wurden alle fünf Festgenommenen auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen die Männer. Sie sitzen nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an. (sen)

