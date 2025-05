Polizei Hagen

POL-HA: #BESSEROHNEMESSER - Schwerpunkteinsatz der Polizei Hagen mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und des städtischen Ordnungsdienstes

Hagen (ots)

Bei einem gemeinsamen Schwerpunkteinsatz kontrollierten Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen am Dienstag (27.05.2025) wieder gemeinsam mit Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei sowie des städtischen Ordnungsdienstes eine Vielzahl an Personen und Fahrzeugen. Die Kontrollaktion, die vom Nachmittag bis in den späten Abend andauerte, stand diesmal unter dem Motto der landesweiten Kampagne #BESSEROHNEMESSER. Zu Beginn des Einsatzes kontrollierten die Beamten in der Stresemannstraße einen 26-jährigen Mann, der mehrere Verkaufseinheiten Marihuana bei sich hatte und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Am Bodelschwinghplatz ließ ein 31-jähriger Mann beim Erblicken der Einsatzkräfte ein verbotenes Einhandmesser und Drogen fallen. Die Polizisten stellten beides sicher und zeigen auch diesen Mann an. Nach einigen Personenkontrollen in den Parkanlagen der Hagener Innenstadt sowie Gewerbekontrollen in mehreren Gastronomiebetrieben ging den Beamten in Altenhagen ein 36-jähriger Autofahrer ins Netz. Der Mann stand unter Drogeneinfluss, konnte die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorweisen und hatte Betäubungsmittel dabei. Er musste eine Blutprobe abgeben. Zivile Polizeibeamte überprüften in der Straße Am Hauptbahnhof die Personalien eines 27-Jährigen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Der Ordnungsdienst der Stadt Hagen ahndete insgesamt 74 Parkverstöße und führte mehrere Jugendschutzkontrollen durch. Gleichgelagerte Einsätze sind bereits in Planung. (sen)

