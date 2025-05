Polizei Hagen

POL-HA: Geparktes Auto touchiert und von Unfallstelle entfernt

Hagen-Mitte (ots)

In einem Parkhaus in der Körnerstraße fuhr ein Senior am Montag (26.05.2025) gegen 14.15 Uhr in ein geparktes Auto. Der 87-Jährige wollte mit seinem Toyota neben einem VW Amarok einparken und touchierte das Fahrzeug dabei seitlich. Zeugen, die den Zwischenfall beobachteten, machten den Hagener auf den Unfall aufmerksam und suchten dann selbst eine Parklücke. Als sie zurück zum Parkdeck gingen, um sich die entstandenen Beschädigungen an den Fahrzeugen erneut anzusehen, trafen die Zeugen jedoch keine Personen an und verständigten daraufhin die Polizei. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung die Unfallflucht aufnahm, suchte der 87-jährige Toyota-Fahrer gegen 17 Uhr eine Polizeiwache auf. Er gab an, dass er sich mit seiner Frau den Schaden angeschaut habe. Dem Ehepaar seien jedoch lediglich die Beschädigungen an ihrem eigenen Fahrzeug aufgefallen. Aufgrund eines Termins hätten sich schließlich beide entfernt. Der Hagener gab an, es nicht für notwendig erachtet zu haben, die Polizei zu verständigen. Er gehe davon aus, dass lediglich er Geschädigter sei und somit ein Erscheinen der Polizei nicht notwendig sei. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (arn)

