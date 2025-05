Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung in Boele - Unbekannter schlägt Pizzalieferanten

Hagen-Boele (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schlug und beleidigte in der Nacht auf Montag (26.05.2025) in Boele einen 18-jährigen Pizzalieferanten. Der Hagener lieferte gegen 00.30 Uhr eine Bestellung zu einem Mehrfamilienhaus in der Batheyer Straße. Auf dem Gehweg vor dem Haus stand der Unbekannte. Der Lieferant sprach ihn an und ließ sich bestätigen, dass er an der richtigen Anschrift war. Als er zum Kofferraum seines Autos ging, um das Essen herauszuholen, beleidigte der unbekannte Mann ihn plötzlich als "Hund". Anschließend schlug er ihm unmittelbar mit der Faust ins Gesicht und lief dann in Richtung der Tankstelle in der Kabeler Straße weg. Der 18-Jährige beschrieb den Angreifer als etwa 25 Jahre alt und 175 cm groß. Er hatte dunkle Haare, eine schlanke Statur und trug eine Kappe sowie eine blaue Jeanshose. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen der Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell