POL-HA: 44-jähriger Mann mit Einbruchswerkzeug und gestohlenem E-Bike unterwegs

Hagen-Mitte (ots) - Am Graf-von-Galen Ring belästigte ein 44-Jähriger am Freitag (23.05.2025) immer wieder andere Personen und bettelte so vehement, dass die Polizei hinzugerufen wurde. Eine Streifenwagenbesatzung traf den Hagener am Berliner Platz an, auch hier ging er Passanten aggressiv an. Der Hagener war stark alkoholisiert (2,4 Promille) und schwankte stark. ...

mehr