Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall in Boelerheide leicht verletzt

Hagen-Boelerheide (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagnachmittag (23.05.2025) in Boelerheide der 17-jährige Fahrer eines E-Scooters leicht verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem Elektrokleinstfahrzeug über die Fahrbahn der Overbergstraße in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Als er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Hyundai passierte, fuhr die 44-jährige Fahrerin plötzlich aus der Parklücke heraus. Dabei übersah sie den 17-Jährigen aus bislang ungeklärter Ursache. Dieser stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Rettungsdienst versorgte ihn an der Unfallstelle. Sowohl an dem Auto der 44-Jährigen als auch an dem E-Scooter entstand Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell