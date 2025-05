Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Aufbruch eines VW Taigo gesucht

Hagen (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 14:10 bis 15:05 Uhr, kam es in einem Waldstück im Bereich Voßloh zu einem Pkw-Aufbruch. Der weiße PKW wurde auf einem Schotterparkplatz geparkt und die Fahrerin ging mit ihrem Kind und Hund im angrenzenden Wald spazieren. Nach dem Spaziergang musste sie feststellen, dass die hintere Seitenscheibe der Beifahrerseite am VW mit einem Stein eingeworfen worden war. Aus dem Pkw wurde eine Babytrage entwendet, welche die Geschädigte selbst im Nahbereich wieder auffinden konnte. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 9860 zu melden. (AO)

