Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemitteilung von Berufsfeuerwehr Hagen und Polizei Hagen - 97-jähriger Mann verstirbt bei Wohnungsbrand in Hohenlimburg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Nacht auf Freitag (23.05.2025) kam es zum Vollbrand einer Wohnung in einem Hohenlimburger Mehrfamilienhaus, bei dem ein 97-jähriger Mann verstarb. Gegen 01.20 Uhr gingen bei den Leitstellen der Hagener Feuerwehr und Polizei die Meldungen über den Brand in der Lindenbergstraße ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern der Wohnung des 97-Jährigen im ersten Obergeschoss. Alle anderen Bewohner hatten das Gebäude bereits eigenständig und unverletzt verlassen. Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen und des Einsatzes mehrerer Trupps der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hagen, konnte der 97-Jährige nicht mehr lebend gerettet werden. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz und wurde nach erster Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt brandursächlich gewesen sein. Für die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen durch Brandermittler des LKA NRW unterstützt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell