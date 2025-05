Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand nach häuslicher Gewalt in Hohenlimburg - Mann in Gewahrsam genommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag (22.05.2025) kam es gegen 8:00 Uhr zu einem Fall häuslicher Gewalt in Hohenlimburg. Kurz zuvor geriet eine Familie in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte derart, dass der Vater mehrere Gegenstände des Sohnes zerstörte. Verletzt wurde bei dem familiären Disput niemand, der Vater verhielt sich jedoch weiterhin aggressiv. Den eingesetzten Beamten gegenüber zeigte er sich streitsüchtig und wollte sich nicht ausweisen. Als er in der Wohnung plötzlich nach einem Wasserkasten griff, diesen erhob und auf die Beamten zulief, mussten die Polizisten ihn zu Boden bringen. Er wehrte sich, versuchte die Beamten zu beißen und trat nach ihnen. Die Polizisten brachten den aggressiven Mann in das Polizeigewahrsam, verwiesen ihn für 10 Tage der Wohnung und legten eine Anzeige vor. (hir)

