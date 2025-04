Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 11.04.2025

Goslar (ots)

Kennzeichendiebstahl

Am Donnerstag, den 10.04.2025, gegen 10:00 Uhr, wird der hiesigen Polizei erneut ein Kennzeichendiebstahl, in der oberen Lautenthaler Straße, gemeldet. Derzeitig unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum von Mittwochabend, des 09.04.2025, ca. 20:00 Uhr, bis zum Meldezeitpunkt, vom Pkw des 56-jährigen Geschädigten das Northeimer-Kennzeichenpaar. Bei dem angegriffenen Pkw handelt es sich um einen VW Touareg. Zeugen, welche sich zum angegeben Tatzeitpunkt in der Nähe aufgehalten und mögliche Beobachtungen getätigt habe oder Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen tätigen können, werden gebeten sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

i.A. Schneider, PKin

