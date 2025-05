Polizei Hagen

POL-HA: 1. Fortschreibung - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - 46-jähriger Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Siegen in Untersuchungshaft

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am Mittwochabend (21.05.2025) verletzte ein 46-jähriger Tatverdächtiger einen 32-jährigen Mann in Siegen mit einem Messer schwer (Pressemeldung vom 22.05.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6039893). Polizeibeamte nahmen den 46-Jährigen noch in Tatortnähe fest. Am Nachmittag wurde er auf Antrag der Siegener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Antragsgemäß erließ dieser Haftbefehl wegen des versuchten Totschlags. Der Gesundheitszustand des Verletzten wird nach wie vor als stabil eingestuft. Die weiteren Ermittlungen der Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell