Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall mit zwei Verletzten - Acht Meter lange Bremsspur hinterlassen

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (21.05.2025) fuhr ein 66-Jähriger gegen 18 Uhr in seinem Kia die Enneper Straße in Richtung Hagener Innenstadt entlang. An einer Ampel musste er aufgrund des Rotlichts anhalten. Plötzlich knallte es. Ein 60-Jähriger war mit seinem Renault auf den Kia aufgefahren. Auch eine durch ihn eingeleitete Notbremsung, die eine Bremsspur in der Länge von acht Metern auf dem Asphalt hinterließ, konnte den Aufprall nicht verhindern. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt. Verletzt wurden bei dem Aufprall der 66-Jährige und seine 63-jährige Beifahrerin. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf. (hir)

