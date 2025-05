Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jähriger mit Pfefferspray attackiert - Tatverdächtiger verfolgt ihn auf Fahrrad

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch (21.05.2025) hielten Passanten gegen 20 Uhr einen Streifenwagen in der Wehringhauser Straße an. Kurz zuvor lief ein von Pfefferspray getroffener Mann in ein dortiges Fitnessstudio. Die Polizisten ergriffen kurz darauf einen 35-Jährigen, der sich offenbar in einen Hauseingang zurückziehen wollte und hastig in seiner Bauchtasche kramte. Der Aufforderung der Beamten zum Stehenbleiben kam er nicht nach. Die Polizisten fesselten den 35-Jährigen und fanden ein Pfefferspray und Betäubungsmittel bei ihm auf. Der 23-Jährige, welcher sich in das Fitnessstudio geflüchtet hatte, war leicht verletzt, alkoholisiert und aggressiv. Seine Kleidung war zerrissen. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass es kurz zuvor zu Streitigkeiten im Betäubungsmittelmilieu kam. Der 35-Jährige setzte Pfefferspray gegen den 23-Jährigen ein und verfolgte diesen, als er floh, kurze Zeit auf einem Fahrrad. Den 35-Jährigen nahmen die Beamten in Gewahrsam. Sie beschlagnahmten die mitgeführten Drogen und legten eine Anzeige vor. (hir)

