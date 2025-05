Polizei Hagen

POL-HA: 84-Jährige bei Unfall mit Krankenfahrstuhl schwer verletzt

Hagen-Boele (ots)

Am Mittwoch (21.05.2025) kam es zu einem Unfall mit einer schwerverletzten 84-Jährigen. Gegen 16:40 Uhr fuhr sie nach bisherigen Ermittlungen mit ihrem Krankenfahrstuhl auf einem Hinterhof in der Grimmestraße. Hinten fuhr, zwischen Lenkvorrichtung und Fahrersitz, ein vierjähriges Mädchen mit. Aus unbekannter Ursache verlor die Seniorin die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte über einen Höhenversatz an einer Garagenzufahrt. Dabei wurde sie schwer und das Mädchen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Hagenerin in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf. (hir)

