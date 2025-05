Polizei Hagen

POL-HA: Mercedesfahrer unter Drogeneinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (20.05.2025) kontrollierten Polizeibeamte den 39-jährigen Fahrer eines Mercedes-Benz in der Wehringhauser Straße. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zur Überprüfung der Verkehrstauglichkeit verlief positiv. Zudem fielen einem Polizeibeamten Unregelmäßigkeiten an dem ausgehändigten Führerschein des Hageners auf. Eine anschließende technische Überprüfung erhärtete den Verdacht einer Fälschung. Erst durch einen Abgleich der Fingerabdrücke ließ sich die wahre Identität des Fahrzeugführers feststellen. Dabei wurde auch deutlich, warum der Mann einen gefälschten Führerschein vorzeigte: Gegen den Hagener besteht eine Fahrerlaubnissperre aufgrund früherer Verkehrsdelikte. Die Polizeibeamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell