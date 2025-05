Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst hält Fahrer unter Drogeneinfluss und überladenen LKW an

Hagen (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei führte am Dienstagmorgen (20.05.2025) mehrere Verkehrskontrollen durch. An einer Tankstelle in der Eckeseyer Straße hielten die Beamten einen LKW an, da der Fahrer kurz zuvor einen Fußgänger, welcher über eine Ampel ging, übersah und nicht passieren ließ. Während der Kontrolle ergab ein durchgeführter Test, dass der 27-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, ließen eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. In der Enneper Straße fiel den Beamten wenig später ein Renault mit eingedrückten Reifen und einer übervollen Ladefläche mit Erdaushub auf. Auf einer Waage bestätigte sich der Verdacht: Das Fahrzeug war zu 64 % überladen. Die Beamten legten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den 36-Jährigen vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell