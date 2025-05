Polizei Hagen

POL-HA: Betrunkener Autofahrer setzt sich nach Blutprobe wieder hinter das Steuer

Hagen (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ging Polizeibeamten am Dienstagabend (20.05.2025) und in der darauffolgenden Nacht gleich zwei Mal ins Netz. Gegen 23.20 Uhr fiel den Beamten der in Hagen wohnhafte Mann im Bereich der Bahnhofshinterfahrung auf. Er stand mit seinem offensichtlich liegengebliebenen VW auf der Fahrbahn und versuchte diesen zu überbrücken. Dabei half ihm ein weiterer Verkehrsteilnehmer. Den Polizisten fiel der schwankende Gang des 42-Jährigen auf. Außerdem nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Die Beamten schoben das Fahrzeug von der Fahrbahn und brachten den Mann zur Wache. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Sie stellten seinen Führerschein sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen 02.00 Uhr wurden Beamte des zivilen Einsatztrupps dann am Berliner Platz erneut auf den schwarzen VW des 42-Jährigen aufmerksam. Sie erkannten, dass sich der Mann den Anweisungen der Polizisten widersetz und erneut hinter das Steuer seines Autos gesetzt hatte. Er musste eine weitere Blutprobe abgeben. Darüber hinaus zeigten sie ihn wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis an. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

