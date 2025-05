Polizei Hagen

POL-HA: Auf Friedhof: 46-Jähriger entwendet Blumen und Grabschmuck

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann randalierte am Dienstagabend (20.05.2025) auf dem Friedhof an der Grünstraße, entwendete Blumen und Grabschmuck und leistete beim Eintreffen der Beamten Widerstand.

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei gegen 18 Uhr, dass ein Mann auf den Friedhofsgräbern Blumen abschneide und aus einem Müllcontainer Grabkerzen entwende. Die Beamten erschienen kurze Zeit später vor Ort und stellten fest, dass der Mann Blumengestecke in der Hand hielt und in seinem mitgeführten Rucksack mehrere Grabkerzen transportierte. Augenscheinlich stand der Mann unter Drogeneinfluss und verhielt sich psychisch auffällig. Er schrie die Beamten an und verweigerte Auskünfte zu seiner Person. Als sie ihn zwecks Identitätsfeststellung nach einem Ausweis durchsuchen wollten, leistete er Widerstand. Den Polizisten gelang es dennoch, dem Mann Handschellen anzulegen. Wie sich herausstellte, war der 46-Jährige bereits mehrfach aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens polizeilich in Erscheinung getreten. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Einsatzkräfte brachten den Hagener in eine psychiatrische Einrichtung und verblieben unverletzt. (rst)

