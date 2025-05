POL-HA: 14-Jährige bei E-Roller-Unfall verletzt

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Montag (19.05.2025) meldeten Anwohner gegen 11:40 Uhr einen Ford, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Eickertstraße entlangfuhr. An der Rembergstraße hielt das Fahrzeug an. Aus dem Ford stiegen vier männliche Jugendliche, die in Richtung Haldener Straße davonrannten. Das Auto wies mehrere Unfallspuren und einen platten Reifen auf. Unter anderem fanden die Beamten in der Nähe einen ...

mehr