POL-HA: Jugendliche verursachen Unfall mit gestohlenem Auto

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (19.05.2025) meldeten Anwohner gegen 11:40 Uhr einen Ford, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Eickertstraße entlangfuhr. An der Rembergstraße hielt das Fahrzeug an. Aus dem Ford stiegen vier männliche Jugendliche, die in Richtung Haldener Straße davonrannten. Das Auto wies mehrere Unfallspuren und einen platten Reifen auf. Unter anderem fanden die Beamten in der Nähe einen Poller auf, gegen welchen der Ford offenbar geprallt war. Die vier flüchtenden Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren griff die Polizei wenig später anhand der guten Beschreibung in der Haldener Straße auf. Sie wurden erst auf die Polizeiwache gebracht und später ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Wie sie in das Auto gelangen und losfahren konnten, ist noch ebenso unklar wie die Anzahl an Unfällen, die sie verursachten. Schnell stellte sich heraus, dass der Ford bereits am Montagmorgen als gestohlen gemeldet wurde. Die Polizisten legten eine umfangreiche Strafanzeige vor. (hir)

