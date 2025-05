Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: Kleinkind durch Pfefferspray verletzt

Hagen-Boele (ots)

Im Stadtteil Boele kam es am Montagabend (19.05.2025) zu einer gefährlichen Körperverletzung durch die Verwendung eines Pfeffersprays innerhalb einer Familie. Um etwa 21.20 Uhr gerieten ein 19-Jähriger und sein Vater in der gemeinsamen Wohnung in Streit. Im Zuge dessen holte der Sohn ein Pfefferspray hervor und setzte es gegen den Mann ein. Hierbei traf er jedoch lediglich seinen jüngeren Bruder, der sich in einem Kinderwagen neben dem Vater befand. Im Anschluss an die Auseinandersetzung entfernte sich der 19-Jährige. Das Kleinkind erlitt durch das Pfefferspray schwere Verletzungen und wurde in einem umliegenden Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige. (rst)

