POL-HA: Handyverstoß führt zu Blutprobe

Polizeibeamte kontrollierten am Montagmorgen (19.05.2025) im Hochschulviertel einen 37-jährigen Autofahrer wegen eines Handyverstoßes. Diesen hatten sie auf der Feithstraße beobachtet und den Fahrer des grauen VW anschließend auf dem Parkplatz an der Bredelle angehalten. Bei der Kontrolle fielen den Polizisten die verengten Pupillen des Hageners auf. Ein Drogenvortest schlug auf Kokain an. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

