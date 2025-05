Polizei Hagen

POL-HA: Nach Raub: Polizei fahndet nach unbekanntem Tatverdächtigen

Hagen-Mitte (ots)

Ende Januar 2025 kam es zu einem Raub in einer Spielhalle an der Stresemannstraße. Zunächst stritt der bislang unbekannte Täter dort mit einem Mann, im weiteren Verlauf schlug und trat er auf diesen ein. Während des Angriffs entwendete der Täter Bargeld des schwer verletzten Opfers und entfernte sich in unbekannte Richtung. Da die Identität des Täters bislang nicht geklärt werden konnte, fahndet die Polizei nun öffentlich und bittet um Mithilfe: Wer kennt den abgebildeten Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise werden in jeder Polizeidienststelle oder telefonisch unter der 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

Hier der Link zum Fahndungsbild: https://polizei.nrw/fahndung/168678

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell