Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Straßenverkehrsgefährdung I

Landau (ots)

Am 11.05.2025 befuhr gegen 08:20 Uhr eine 43-jährige VW-Fahrerin die Lindenbergstraße in Landau-Nußdorf. Sie musste verkehrsbeding abbremsen. Ein nachfolgender 25-jähriger Renault-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf die VW-Fahrerin auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1600 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,3 Promille. Er gab an, dass er nach einer durchzechten Nacht für zwei Stunden im Auto geschlafen und nun nach Hause fahren wollte. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell