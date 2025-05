Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Neupotz - Bewohner stellt Einbrecher

Neupotz (ots)

Am 11.05.25 gegen 00.15h verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in Neupotz und entwendete dort Gegenstände. Die beiden Bewohner entdeckten den Einbrecher bei der Tat und konnten diesen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Einbrecher wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Rheinzaberner Straße gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell