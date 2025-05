Polizei Hagen

POL-HA: Hähnchenwagen in Eilpe aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Hagen-Eilpe (ots)

In der Nacht auf Sonntag (18.05.2025) brachen bislang Unbekannte einen Imbisswagen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in Eilpe auf. Am Samstagabend hatte der Betreiber den mobilen Hähnchenimbiss gegen 20.15 Uhr verschlossen. Um 06.30 Uhr am nächsten Morgen erkannte er dann, dass die Tür aufgebrochen und neben der Wechselgeldkasse auch verschiedene Getränkekisten sowie E-Geräte gestohlen wurden. Die Kripo übernahm die Spurensuche und -sicherung am Tatort. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

