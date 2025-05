POL-PDLU: PKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 06.05.2025, auf Mittwoch, den 07.05.2025, kam es in Speyer-Nord zu zwei Diebstählen aus PKW. In beiden Fällen standen die PKW der Geschädigten im eigenen freizugänglichen Hof. Im Drosselweg wurde durch unbekannte Täterschaft ein Seitenfenster eingeschlagen und die im PKW befindliche Handtasche samt Wertgegenständen entwendet. Im Akazienweg wurde ebenfalls durch unbekannte Täterschaft ein Laptop aus dem PKW entwendet. Der ...

