POL-PDLU: Nächtliche Verkehrskontrollen

Neuhofen (ots) - Am Montagabend im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 21:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Industriestraße eingebrochen und haben ein Autoradio entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 70 EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

