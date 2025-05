Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ladendiebstahl

Speyer (ots)

Am Montag, den 05.05.2025, kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Maximilianstraße. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie eine männliche Person mehrere Kleidungsstücke aus der Auslage entnahm und diese in seinem mitgeführten Rucksack verstaute. Durch die Polizeibeamten konnte vor Ort der 25-jährige Ladendieb angetroffen und zur Sache befragt werden. Dieser zeigte sich geständig und räumte den Diebstahl ein. Der Gesamtwert der entwendeten Kleidungsstücke betrug rund 500 Euro. Dem 25-jährigen wurde im Anschluss ein Platzverweis erteilt. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

