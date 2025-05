Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Spielautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Waldsee (ots)

Im Zeitraum vom 03.05.25 bis 04.05.25 wurde ein Spielautomat vor einer Gaststätte in der Altriper Straße aufgebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten die Kassette des Automaten. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.500 EUR. Wie viel Geld sich in der Kassette befand, ist zurzeit noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell