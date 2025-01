Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein- Zeugen gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, den 06.01.2024 zwischen 06:00 Uhr und 07:30 Uhr ereignete sich in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein eine Verkehrsunfallflucht durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer. Dieser fuhr vermutlich zu nah am Fahrbahnrand entlang und touchierte dabei den Außenspiegel eines dort ordnungsgemäß geparkten Fahrzeugs.

