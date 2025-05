Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am Sonntag, den 04.05.2025, gegen 18:25 Uhr befuhr eine 63-jährige mit ihrem PKW Hyundai Tucson die Waldseer Straße in Richtung Otterstadt und wollte nach links in den Nußbaumweg abbiegen. Beim Linksabbiegen übersah die Fahrzeugführerin den entgegenkommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer, welcher die Waldseer Straße in Richtung der Landwehrstraße befuhr. Durch den Zusammenstoß fiel der 57-jährige Motorradfahrer über den Lenker seines Motorrades auf die Fahrbahn und lag sodann einige Meter von der Unfallörtlichkeit weiter weg. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock, weshalb auch sie in ein Krankenhaus verbracht wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell