POL-PDLU: Änderung Pressemeldung: Brand bei Schifferstadter Recyclingbetrieb

Speyer (ots) - In der Nacht zum Sonntag zwischen 21.20 und 01.00 Uhr wurde bei einem PKW, der auf einem Parkplatz in der Auestraße Höhe Altspeyerer Weide parkte, die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen und Geldbörse und Smartphone entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

