Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Falschfahrer auf der B9

Speyer (ots)

Am Samstagmorgen um 08.52 Uhr wurde der Polizeiwache Speyer ein Falschfahrer auf der B9 Richtungsfahrbahn Germersheim Höhe Anschlussstelle Speyer-West gemeldet, der in Schrittgeschwindigkeit in Richtung Ludwigshafen fuhr. Es handelte sich um einen weißen Transporter mit Anhänger, auf welchem ein kleiner Bagger transportiert wurde. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen mehrerer Polizeidienststellen konnte der Transporter nirgends festgestellt werden. Über Gefährdungen liegen keine Erkenntnisse vor. Hinweise auf diesen Transporter nimmt die Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

