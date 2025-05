Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Fahrzeug

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 03.05.2025 auf den 04.05.2025, im Zeitraum zwischen 19:00 - 02:20 Uhr kam es durch einen unbekannten Täter zu einem Aufbruch eines weißen Transporters in der Johann-Fesser-Straße. Der Geschädigte wurde gegen 02:05 Uhr durch einen lauten Knall auf das beschädigte Fahrzeug aufmerksam. Durch eine Nachschau konnte er eine eingeschlagene Scheibe und das Fehlen von ungefähr 10-15 Maschinen feststellen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe im vierstelligen Bereich.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

