Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Frankenthal (ots)

Am Samstag, den 03.05.2025 gegen 17:15 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer den Foltzring, in Fahrtrichtung Nachtweideweg. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit ihrem Fahrzeug zur genannten Zeit den Schießgartenweg in Fahrtrichtung Foltzring. Im Kreuzungsbereich der Straßen übersah der Fahrzeugführer den Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Im Anschluss daran entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Kollision stürzte der Fahrradfahrer und erlitt leichte Verletzungen. Gegen den flüchtigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer geben?

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell