Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand bei Schifferstadter Recyclingbetrieb

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, den 03.05.2025, wurde gegen 08:25 Uhr durch mehrere Anrufer ein Brand innerhalb eines Schifferstadter Recyclingunternehmens mitgeteilt. Dort gerieten späteren Feststellungen zufolge ca. 4m³ Mischabfall (Restmüll, Kunststoffe, Styropor, Sperrmüll) aus bisher unklarer Ursache in Brand. Durch anwesende Mitarbeiter wurden zu Beginn noch Selbstlöschversuche unternommen, die jedoch scheiterten. Die Rauchwolke zog aufgrund des Windes nicht in Richtung des Stadtgebiets Schifferstadt, sondern vielmehr Richtung Nord-/Nordwest. Nach Löschung des Brandes durch die eingesetzten Feuerwehren konnte eine zuvor herausgegebene Warnung an die Bevölkerung daraufhin zurückgenommen werden. Personen kamen bei dem Großbrand nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell