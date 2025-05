POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) - Am Donnerstag, den 01.05.2025, gegen 18:00 Uhr beförderte ein Taxifahrer eine 29-jährige nach Speyer, als diese bei der Fahrt unvermittelt anfing, den Taxifahrer zu beleidigen. Der Taxifahrer entschied sich dazu, die Frau in der Waldseer Straße in Speyer aussteigen zu lassen und forderte dann erfolglos die Bezahlung für die Fahrt. Auch bei Anwesenheit der Polizeibeamten weigerte sich die Frau, die Fahrt ...

mehr