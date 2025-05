POL-PDLU: Falscher Bankmitarbeiter

Frankenthal (ots) - Am Samstag, den 03.05.2025 gegen 17:15 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer den Foltzring, in Fahrtrichtung Nachtweideweg. Eine bislang unbekannte Person befuhr mit ihrem Fahrzeug zur genannten Zeit den Schießgartenweg in Fahrtrichtung Foltzring. Im Kreuzungsbereich der Straßen übersah der Fahrzeugführer den Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Im Anschluss daran entfernte sich der Fahrzeugführer ...

mehr