POL-DA: Darmstadt: Zigarettenautomat angegangen - Täter fliehen mit Beute - Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Am Montagabend (06.01.) geriet ein Zigarettenautomat in der Darmstädter Heimstättensiedlung ins Visier von unbekannten Tätern. Um kurz vor 18:00 Uhr näherten sich drei dunkel gekleidete Jugendliche mit aufgezogenen Kapuzen in der Klausenburger Straße dem Automaten. Vermutlich mit Feuerwerkskörpern gelang es ihnen, den Automaten zu öffnen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Aber am Zigarettenautomaten entstand erheblicher Sachschaden. Im Anschluss entwendeten die Unbekannten Zigaretten und Bargeld. Sie trugen die Beute in mitgebrachten Tüten in Richtung Heimstättenweg/Am Kaiserschlag davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Derzeit kann auch noch keine Aussage über die Höhe der Beute und des Sachschadens am Automaten getroffen werden. Die Polizei in Darmstadt bittet in dieser Sache um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr im Bereich der Heimstättensiedlung, insbesondere des Heimstättenweges, der Straße "Am Kaiserschlag" und der Klausenburger Straße, etwas Verdächtiges beobachtet. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151 / 969-0. Gefertigt: EPHK Bowitz, PvD, PP Südhessen

