POL-HB: Nr.: 0177 --Reue schützt vor Strafe nicht - Polizei stellt Autoaufbrecher

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Züricher Straße Zeit: 19.03.2025, 08:25 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz eines Klinikums in Osterholz einen Autoaufbrecher, welcher zuvor bei seinen Tathandlungen durch eine Zeugin beobachtet wurde.

Der 43-jährige Mann brach auf dem Klinikgelände laut Zeugenaussage gegen 08:25 Uhr zwei Autos auf, um sich anschließend im Fahrzeuginneren nach Wertsachen umzuschauen. Die Zeugin, die zu diesem Zeitpunkt kein eigenes Smartphone bei sich führte, schnappte sich geistesgegenwärtig das Telefon eines anwesenden Gärtners und alarmierte die Polizei. Durch die unmittelbare Alarmierung und das rasche Eintreffen der Einsatzkräfte, konnte der Aufbrecher noch am Tatort gestellt werden. Bei diesem wurden diverse Aufbruchswerkzeuge sowie auch Diebesbeute, die später zugeordnet werden konnte, aufgefunden. Der Ertappte beteuerte vor den Beamten seine Reue und betonte mehrfach, wie sehr ihm seine Handlungen leidtun. Das schützte den Mann selbstverständlich nicht vor den zwangsläufigen Konsequenzen. Ihm werden nun zwei Fälle des besonders schweren Diebstahls vorgeworfen, die eine Verbringung an die Polizeiwache und entsprechende Strafanzeigen zur Folge hatten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der Zeugin. Beobachten Sie eine Straftat, bringen Sie sich nicht in Gefahr. Rufen Sie die Polizei unter 110, bleiben Sie am Telefon und beschreiben Sie, was Sie beobachten.

