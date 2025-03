POL-HB: Nr.: 0175--Handy-Verkauf endet in Pfefferspray-Attacke

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Oldenburger Straße (B75) Zeit: 19.03.2025, 20.50 Uhr Zwei maskierte Männer haben am Mittwochabend eine Tankstelle an der Bundesstraße 75 in Bremen-Huchting überfallen. Sie bedrohten den 35-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und Pfefferspray, raubten Bargeld sowie Zigaretten und flüchteten unerkannt in ...

