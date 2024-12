Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Erfolgreiche Kontrollaktion

Zoll stellt unterschiedlichste Verstöße gegen Anmeldepflichten fest

Singen (ots)

A81/Autobahndreieck Bad Dürrheim: Cooler Lenker, Speichenräder und auf Hochglanz poliert, so funkelte ein rund 60 Jahre altes Mofa die Zöllner des Hauptzollamts Singen aus dem Kofferraum eines Schweizer Kleintransporters an. Das Gefährt war, fest verzurrt im Laderaum eines Kleintransporters, bei einer Kontrolle an der A81 Ende November entdeckt worden. Verzollungsunterlagen oder Rechnungen konnten nicht vorgelegt werden. Mit einem geschätzten Wert von rund 7.500 Euro entstanden Einfuhrabgaben in Höhe von über 2.000 Euro. Der 41-jährige Schweizer konnte nach entrichten des Betrags seine Fahrt fortsetzen. "Ist für eine Ware keine Rechnung vorhanden, wird der Warenwert vergleichbarer Produkte herangezogen. Gibt es keine vergleichbaren Waren, wird der Wert geschätzt." erklärt Sonja Müller, Pressesprecherin des Hauptzollamts Singen.

Ähnlich erging es einem 49-Jährigen Niederländer, wobei dieser eine Rechnung für die zwei aufgeladenen, gebrauchten PKWs, der Marken Seat und BMW, vorlegen konnte. Allerdings hatte er die Autos im Gesamtwert von über 24.300 EURO bei der Einfuhr aus der Schweiz nicht verzollt. Nachdem die rund 7.500 Euro Einfuhrabgaben gezahlt waren, konnte er weiterfahren.

Aber nicht nur Fahrzeugschmuggel wurde von den Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Singen aufgedeckt. Ein 55-Jähriger Deutscher hatte eine 20.000 EURO teure Armbanduhr eines namhaften Herstellers und ein 48-Jähriger Deutscher einen 100 mal 130 cm großen Fotodruck im Wert von 12.000 EURO unverzollt im Gepäck. Auch hier erhoben die Zöllner Einfuhrabgaben von insgesamt 6.000 EURO. In allen Fällen wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet, deren weitere Bearbeitung die Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe übernahm.

