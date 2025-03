Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0174 --Maskierte Räuber überfallen Tankstelle in Huchting --

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Sodenmatt, Oldenburger Straße (B75) Zeit: 19.03.2025, 20.50 Uhr

Zwei maskierte Männer haben am Mittwochabend eine Tankstelle an der Bundesstraße 75 in Bremen-Huchting überfallen. Sie bedrohten den 35-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer und Pfefferspray, raubten Bargeld sowie Zigaretten und flüchteten unerkannt in Richtung eines angrenzenden Parzellengebiets. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20.50 Uhr betraten die beiden Täter die Tankstelle (in stadteinwärtiger Richtung). Einer von ihnen, etwa 18 Jahre alt, 165 cm groß und von stämmiger Statur, ging hinter den Verkaufstresen, hielt dem Mitarbeiter ein Messer vor und nahm sich Bargeld aus der Kasse. Er trug weiße Schuhe, blaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover, weiße Handschuhe und eine schwarze Skimaske. Sein Komplize, etwa gleichaltrig, schlank und komplett in Schwarz gekleidet, blieb zunächst vor dem Kassenbereich stehen und richtete ein Pfefferspray auf den Angestellten. Danach trat auch er hinter den Tresen, öffnete mehrere Schubladen und entwendete mehrere Stangen Marlboro-Zigaretten. Anschließend flüchteten beide unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

