Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0173 --Verkehrskontrollen in Huchting--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, OT Grolland, Frieslandstraße Zeit: 18.03.2025, 09.30 - 14 Uhr

Am Dienstag führte die Polizei Bremen eine Verkehrskontrolle zum Thema "Ablenkung" in Huchting durch. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von angehenden Polizistinnen und Polizisten. Dabei stellten sie diverse Verstöße fest.

Im Zeitraum zwischen 09:30 Uhr und 14 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Frieslandstraße im Ortsteil Grolland insgesamt 86 Fahrzeuge. Bei den Verkehrsteilnehmenden wurden überwiegend Verstöße gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung festgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer ignorierte die Anhaltesignale und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, was ihm nicht gelang. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein weiterer Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Die Einsatzkräfte fertigten entsprechende Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an. Insgesamt wurden durch die Studierenden 41 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Die Ergebnisse zeigen, dass solche Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr überaus wichtig sind. Die Polizei Bremen wird auch in Zukunft solche Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell