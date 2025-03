Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0171 --Polizei begleitet Demonstration--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 18.03.2025, 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr

Am späten Dienstagabend begleiteten Einsatzkräfte in Bremen eine Demonstration, die durch die Anmelder vorzeitig beendet wurde. Grund war die Aufforderung der Polizei, Vermummungen abzulegen.

Die Versammlung begann zunächst gegen 18:30 Uhr unter dem Motto "Unsere Solidarität gegen ihre Repression" mit ungefähr 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Anzahl stieg im Verlauf der Demonstrationsstrecke auf etwa 350. Insgesamt verlief der Aufzug größtenteils friedlich, Einsatzkräfte stoppten die Demonstration jedoch an der Domsheide aufgrund der Vermummung eines großen Teils der Teilnehmer. Zuvor wurde mehrfach per Lautsprecher dazu aufgefordert, diese abzulegen. Die Verstöße wurden durch die Einsatzkräfte dokumentiert. Die Versammlungsleiter entschlossen sich daraufhin, die Demonstration vorzeitig zu beenden.

In der Folge fertigten die Polizisten Anzeigen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und mussten bei Identitätsfeststellungen teilweise körperlichen Zwang anwenden, weil einige Teilnehmer versuchten, die Maßnahmen zu behindern. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. In der Folge war die Polizei noch mit verstärkten Kräften in der Innenstadt präsent.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell