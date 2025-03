Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0176 --Polizei stellt Drogen bei Kontrollen sicher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte/Östliche Vorstadt/Huchting Zeit: 19./20.03.2025, 15:00 Uhr bis 00:20 Uhr

Die Polizei Bremen führte von Mittwochnachmittag bis in die Nacht umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogenhandels rund um den Hauptbahnhof und im Bremer Viertel durch. Dabei wurden Drogen und Bargeld sichergestellt. Außerdem wurden im Steintor und in Huchting zusammen mit dem Ordnungsamt, Zoll, Finanz- und Bauamt sowie der Lebensmittelüberwachung Kioske, Imbisse und Bars überprüft und dabei gravierende Mängel festgestellt. Eine Shishabar wurde geschlossen.

Ab etwa 15:00 Uhr führten die Einsatzkräfte offene und verdeckte Maßnahmen im Bahnhofsquartier und im Steintor durch. Bei den umfangreichen Kontrollen wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, Betäubungsmittel und Bargeld beschlagnahmt sowie Straßenhändler gestellt. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Außerdem erteilten die Polizisten diverse Platzverweise. Daneben wurde ein offener Haftbefehl vollstreckt und ein als vermisst gemeldeter Jugendlicher in seine Einrichtung zurückgebracht.

In der Östlichen Vorstadt und in Huchting standen parallel insgesamt zwölf Lokalitäten von nachmittags bis in die Nacht im Fokus der Einsatzkräfte. Hier wurden diverse zum Teil gravierende Verstöße, wie illegales Glückspiel, zum Teil erhebliche Hygienemängel, illegale Beschäftigung, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, die Kennzeichnungspflicht und das Verpackungsgesetz sowie Kassenmängel festgestellt. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. In einer Teestube in der Kirchhuchtinger Landstraße bestand der Verdacht des Drogenhandels, hier wurden fast 400 Gramm Marihuana und mehrere Verkaufseinheiten Kokain sichergestellt und entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Eine Shisha Bar, ebenfalls in der Kirchhuchtinger Landstraße wurde wegen des Verdachts der illegalen Sportwetten geschlossen. Außerdem fanden die Kräfte mehrere Kilo unversteuerten Tabak.

Seit vielen Wochen und Monaten setzt sich die Polizei Bremen verstärkt für die Bekämpfung der Straßenkriminalität ein und wird diese Bemühungen gemeinsam mit anderen Sicherheitsbehörden fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell